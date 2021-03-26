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Новинки недели
ЖК телевизор LG 43UN73906LE
38 359
Р
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ЖК телевизор LG 65UN73006LA
55 909
Р
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ЖК телевизор LG 32LM550BPLB
21 189
Р
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Скидка 2%
ЖК телевизор LG 49UK6200
Было
34 489
Р
33 759
Р
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Скидка 4%
ЖК телевизор Samsung QE75Q80AAU
Было
209 900
Р
200 659
Р
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Ноутбук Prestigio Smartbook 133 C4 PSB133C04CGP_DG_CIS
21 309
Р
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Скидка 6%
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 Z1240004Q
Было
138 345
Р
130 300
Р
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Ноутбук Apple MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 MV992
134 600
Р
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Скидка 2%
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 Z12700038
Было
148 005
Р
144 770
Р
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Скидка 2%
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 MGNA3
Было
115 625
Р
113 090
Р
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Скидка 4%
Ноутбук Apple Macbook Pro 13" M1 2020 Z11F0002V
Было
163 415
Р
157 150
Р
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Скидка 2%
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 Z1250007P
Было
215 495
Р
210 780
Р
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Товар дня
Скидка 89%
Пылесос Econ ECO-1870VC
Было
3 729
Р
405
Р
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Скидка 67%
Кронштейн VLK TRENTO-1 (черный)
Было
2 545
Р
849
Р
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Скидка 50%
Кухонная вытяжка Ore Sett
Было
6 610
Р
3 321
Р
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Скидка 49%
Погружной блендер Sencor SHB 4260WH
Было
4 805
Р
2 453
Р
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Скидка 45%
Погружной блендер Vekta HBS-0701
Было
2 649
Р
1 449
Р
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Скидка 44%
Стиральная машина Midea MWM7123 Crown
Было
31 499
Р
17 730
Р
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Скидка 42%
Пылесос THOMAS DryBOX + AquaBOX Cat&Dog
Было
33 340
Р
19 395
Р
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Скидка 41%
Погружной блендер Gorenje HBX603RL
Было
2 989
Р
1 749
Р
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Скидка 40%
Телевизор LG QNED MiniLED 8K 75QNED966PA
Было
549 990
Р
331 429
Р
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Скидка 39%
Кронштейн Ultramounts UM858
Было
899
Р
550
Р
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03, Январь
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Чем отличается «плазма» от LCD-телевизора?
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Зачем в телевизорах функция Смарт-ТВ?
05, Июль
Отзывы
Купил здесь стиралку. Самому после оплаты даже подойти не дали. Сами всё быстро упаковали,...
Владимир
03/26/2021
Качество сервиса на пять баллов. Считаю, что это действительно очень достойный вариант сейчас.
Петр
03/26/2021
Искала холодильник, получила четкую консультацию от менеджеров. Доставку осуществили вовремя, на...
Лилия Н.
03/26/2021
Заказала телевизор такой, как и раньше себе хотела. Доставили в назначенный день и помогли...
Виктория
03/26/2021
Купила здесь огромнейший телевизор по отличной цене! В других магазинах не так выгодно выходило....
Анастасия
03/25/2021
Заказал пылесос филипс, а старый на дачу. Цена не кусается, доставили очень быстро. Остался доволен
Игорь
03/25/2021
Покупали телевизор. Менеджер очень вежливо проконсультировал и оформил заказ. Понравилось, что...
Юлия
03/25/2021
Приобретали бытовую технику для кухни. Отличный магазин! Микроволновая печь BBK 20MWS по...
Анна
03/25/2021
Я открыла для себя здесь хороший выбор пылесосов, в том числе ручных. Мой заказ оформили быстро,...
Елена
03/25/2021
Делала заказ на пылесос марки Самсунг (Samsung SC20M257AWR), захотелось выбрать мощный, чтобы...
Маша
03/25/2021
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